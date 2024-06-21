هاتف مفقود يعكس علاقة الحب الجديدة بين مشجعي اسكتلندا وألمانيا

المصدر: رويترز

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عندما تفقد هاتفك خارج بلدك فإنك لا تتوقع استعادته مرة أخرى، ناهيك عن أن تجد صورة ذاتية (سيلفي) لمشجعي الفريق المنافس الطيبين الذين سلموه إلى الشرطة.

لكن ذلك ما حدث بالضبط لمشجع اسكتلندي في ألمانيا استعاد هاتفه المفقود واكتشف مفاجأة لطيفة عندما تصفح الصور، في أحدث بادرة على علاقة الحب المزدهرة بين جماهير البلدين.

وتوجه الآلاف من مشجعي اسكتلندا في رحلة طويلة إلى بطولة أوروبا، مرتدين الزي التقليدي لبلادهم، ليقدموا أنفسهم بصورة مميزة لأهل البلد المضيف الذين أحبوا حماسهم المعدي واحتفالهم على مدار 24 ساعة.

ونشرت رابطة مشجعي اسكتلندا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي صورة لخمسة مشجعين ألمان مبتسمين مع تعليق "نسي كيران (أحد أعضاء الرابطة) هاتفه في دورة مياه متنقلة، وجده هؤلاء المشجعين الألمان، التقطوا صورة ذاتية وسلموه إلى الشرطة، لقد استعاد هاتفه، يا له من بلد".

ولقي المنشور حالة تفاعل واسعة من مشجعي البلدين، وعكست التعليقات حالة الحب غير المتوقعة بينهما.

وسيصل مشجعو اسكتلندا إلى مدينة شتوتجارت، إذ تأمل أن يواصل فريقها مشواره في البطولة بالفوز على المجر بعد غد الأحد، ولا شك أنهم سيحصلون على بعض التشجيع من سكان المدينة أيضا.

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