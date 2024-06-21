أونديف مهاجم المنتخب الألماني: نعلم جودة المنتخب السويسري

المصدر: د ب أ

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أعرب دينيز أونديف، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، عن سعادته بالحصول على وجبة "دونر كباب" كمكافأة للفريق بعد تغلبه على المنتخب المجري في مباراته الثانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وظهر أنه لا يميل للعودة للطعام الخاص بكرة القدم.

وقال أونديف وهو يغمز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :" كان من الرائع تناول الدونر. اليوم تناولنا المعكرونة والخضروات مجددا".

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل لدور الـ16 بعد فوزه على المجر 2 / صفر يوم الأربعاء، حيث شارك أونديف وزميله بفريق شتوتجارت كريس فيهريش كبدلاء حيث انضما لزميلهما ماكسيميليان ميتيليشتات في اللعب على أرضهم.

وأضاف أونديف :"كان شعورا رائعا. كان بإمكانك أن ترى كم كنت سعيدا على الملعب. لا يوجد شيء أفضل من مشاركتك الأولى في البطولة مع المنتخب الوطني أمام جماهيرك".

ويريد المنتخب الألماني أن ينهي منافسات المجموعة الأولى في صدارة الترتيب، من خلال تقديم أداء جيد مرة أخرى أمام المنتخب السويسري يوم الأحد. وكان منتخب ألمانيا، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، تغلب على اسكتلندا 5 / 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأقام ناجلسمان المران بدون جمهور اليوم الجمعة، وكان تركيزه منصبا على تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، رغم أن التعادل يكفي المنتخب الألماني لاعتلاء صدارة الترتيب.

وأضاف أونديف :"نعلم مهارة المنتخب السويسري. سنعقد اجتماعات للفريق اليوم وغدا. لدينا خطة للمباراة".

وفاجأ فريق شتوتجارت الدوري الألماني بإنهائه الموسم في المركز الثاني، جزئيا بسبب 18 هدفا سجلها أونديف وتفاهم رائع بين فيهريش وميتيليشتات في الجانب الأيسر.

يذكر أن أونديف معار من فريق برايتون الإنجليزي ولكنه أعاد التأكيد برغبته في الاستمرار مع شتوتجارت عقب محادثة مع فاباين هورزلر المدير الفني الجديد لبرايتون.

وقال أونديف /27 عاما/ :"تواصلت مع هورزلر هاتفيا. أخبرني برأيه بي. الآن دعونا نرى. أعربت بالفعل عن رغبتي تقريبا 290 مرة. أشعر أنني في منزل في شتوتجارت".

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