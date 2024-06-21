شرطة برلين تشيد بالجماهير الإنجليزية والدنماركية

المصدر: د ب أ

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أشادت شرطة فرانكفورت بالجماهير الإنجليزية والدنماركية لصنعهم "مهرجان لكرة القدم بأجواء صاخبة" في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة كانت تصنف أنها مباراة عالية الخطورة، مما يعني تواجد قات الشرطة المحلية بأعداد كبيرة.

وأكدت الشرطة في فرانكفورت القبض على ثمانية مشجعين إنجليز، بسبب ارتكابهم انتهاكات من بينها قيادة دراجة كهربائية(سكوتر) تحت تأثير الكحول، وانتهاك قانون المخدرات.

ورغم ذلك تم الإبلاغ عن صورة إيجابية بشكل عام.

وذكرت الشرطة :" باستثناء حالات بسيطة، فإن يوم المباراة بفرانكفورت كان حدثا رياضيا نابضا بالحياة وسلميا".

وأضافت الشرطة :"أظهرت النتائج الأولية لمباريات اليوم الثاني في فرانكفورت- مهرجان كرة قدم رائع بأجواء صاخبة وجماهير تحتفل بسلام".

وأكدت الشرطة القبض على شخص واحد حاول دخول الملعب متنكرا بملابس حكم، رغم أن جنسيته لم يتم تحديدها في بيان الدخول.

ويتوجه المنتخب الإنجليزي إلى مدينة كولونيا لمواجهة منتخب سلوفينيا في مباراتهم الأخيرة بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

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