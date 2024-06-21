"يويفا":لدينا خطة لإصلاح أرضية الملعب في فرانكفورت المستضيف لمباريات يورو 2024في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المسؤول عن تنظيم بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" ،أن يتم سريعا حل مشكلة أرضية الملعب في فرانكفورت، والتي شهدتها مباراة الدنمارك وإنجلترا التي انتهت بالتعادل 1/1.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب السويسري يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

واشتكى العديد من اللاعبين الذين خاضوا المباراة التي أقيمت أمس الخميس من مشاكل في أقدامهم.

وذكر يويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"هناك خطة صيانة مفصلة موضوعة لمعالجة مشكلات محددة، ومواصلة تحسين الجودة قبل المباريات المقبلة التي تقام على نفس الملعب".

وأضاف يويفا أنه يعمل عن قرب مع مسؤولي الاستاد منذ بعض الوقت لضمان ظروف لعب مثالية.

وقال مهاجم المنتخب الألماني دينيز أونديف للصحفيين :"سواء لعبنا على العشب أو على الأحجار، لا يهم، يجب أن نفوز".

وتأهل المنتخب الألماني (الماكينات) بالفعل لدور الـ16 ولكنه يريد أن يتصدر المجموعة الأولى.

وكانت أرضية الملعب الزلقة واضحة خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 2 / 1 وديا على المنتخب الهولندي في مارس الماضي، ورغم ذلك لم يقدم نادي آينتراخت فرانكفورت سوى القليل من الشكاوى.

ويملك الملعب قبة تمنع بعض الأمطار.

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