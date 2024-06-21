بطولة أوروبا 2024 تشهد العديد من الأهداف المتأخرة

المصدر: رويترز

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أثبتت بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا أن المباريات لا تنتهي إلا بصفارة النهاية، إذ شهدت البطولة تسجيل ستة أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع بما في ذلك العديد من الأهداف الحاسمة التي أظهرت الطموح المتأخر للمنتخبات.

وهذا العديد بالفعل أكثر بهدف إضافي في الوقت المحتسب بدل الضائع عن ما تم تسجيله في بطولة أوروبا 2020 بأكملها، أي أقل بثلاثة أهداف من عام 2016، لكنه ضعف العدد المسجل في 2012، رغم أن هذه البطولة شهدت عددا أقل من المباريات.

وسُجلت جميع الأهداف الستة عن طريق بدلاء بدءا من الهدف الخامس الذي أحرزه إيمري تشان في الدقيقة 93 في فوز ألمانيا 5-1 على اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن تسجل سويسرا هدفا متأخرا عبر بريل إمبولو في فوزها 3-1 على المجر.

وأحرز البديل كلاوس جياسولا هدف التعادل المثير لألبانيا في الدقيقة 95 خلال تعادلها 2-2 مع كرواتيا، بعد أن سجل في وقت سابق هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح منافسه التقدم 2-1.

بعد هدفه في المرمى الصحيح حصل على بطاقة صفراء لعرقلة لوكا مودريتش في ليلة مليئة بالأحداث للاعب شارك فقط بعد 73 دقيقة من البداية.

وبعد ساعات من هدف كريم أكتورك أوغلو لتركيا في الدقيقة 97 من الفوز 3-1 على جورجيا، في أفضل مباراة بالبطولة حتى الآن، جاء هدف الفوز في الدقيقة 92 من فرانسيسكو كونسيكاو ليمنح البرتغال الفوز 2-1 على جمهورية التشيك.

وسجل لوكا يوفيتش هدفا في الدقيقة 95 لصربيا لتمنح ما يمكن أن يكون نقطة حيوية أمام سلوفينيا أمس الخميس.

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