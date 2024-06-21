صحف إيطاليا تتفق على إفلات فريقها من الانهيار التام أمام إسبانيا ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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اتفقت الصحف الإيطالية بالكامل مع تقييم المدرب لوتشيانو سباليتي اللاذع لخسارة بلاده 1-صفر مع إسبانيا أمس الخميس في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وهي نتيجة لم تعكس أبدا سيطرة إسبانيا المطلقة على المباراة.

ومنح هدف ريكاردو كالافيوري مدافع إيطاليا بالخطأ في مرمى فريقه إسبانيا التفوق على مستوى النتيجة، لكن الفجوة في المستوى كانت واضحة للجميع، وبث فريق إسبانيا الشاب والممتع الرعب فيما وصفه سباليتي بإيطاليا المتعبة.

وجاء عنوان "إيطاليا الصغيرة" على صدر صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) التي استقبلت الإيطاليين صباح اليوم الجمعة، وهو مؤشر واضح على الطريقة التي تغلبت بها إسبانيا على فريق سباليتي المتعثر.

وكُتب في الصحفة الأولى أن "إيطاليا لم تكن موجودة أبدا في المباراة"، وأن الحارس جيانلويجي دوناروما منع الانهيار التام للفريق عندما فرضت إسبانيا سيطرتها على إيطاليا، لكن الصحيفة تحلت بلمسة أمل بأن "التعادل مع كرواتيا سيكون كافيا" للتأهل إلى الدور الثاني.

وجاء في عنوان صحيفة (توتو سبورت) "ما زال كل شيء يسير على ما يرام"، في إشارة واضحة إلى كيف أمطرت إسبانيا مرمى إيطاليا بعشرين تسديدة مقابل أربع تسديدات فقط لإيطاليا، لكن الفريق أفلت بطريقة ما وخسر بفارق ضئيل.

وكان عنوان "إعادة ضبط" من صحيفة (كورييري ديلو سبورت) بسيطا وواضحا، وقالت إن إيطاليا تحتاج لنسيان الخسارة من إسبانيا، في إشارة مرة أخرى إلى أن إيطاليا تحتاج إلى التعادل فقط لبلوغ دور الستة عشر.

وبعيدا عن وسائل الإعلام الرياضية، سيطر سقوط إيطاليا أيضا على الصفحات الأولى للصحف اليومية، وكتبت صحيفة (لا ريبوبليكا) "سيطرة على إيطاليا، إسبانيا متفوقة"، فيما أشارت صحفية (لا ستامبا) إلى "العقاب الإسباني".

وستضمن إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية إذا تعادلت مع كرواتيا في لايبزيج يوم الاثنين المقبل، لكن الأداء أمام إسبانيا أدى إلى تراجع التوقعات بشدة في البلاد فيما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه فريق سباليتي في بطولة أوروبا 2024.

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