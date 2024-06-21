جون ستونز يتفهم غضب الجماهير الإنجليزية ويتعهد بالتحسن في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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أكد جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا أنه يتفهم غضب جماهير بلاده في أعقاب التعادل مع الدنمارك بهدف لمثله في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا أمس الخميس.

وكان بمقدور منتخب الأسود الثلاثة حسم تأهله لدور الستة عشر حال فوزه على الدنمارك بعد أن تغلب في الجولة الأولى بصعوبة على نظيره الصربي بهدف دون رد.

وأطلقت الجماهير الصفافير وصيحات الاستهجان عقب نهاية المباراة ، لكن ستونز أبدى ثقته في قدرة منتخب بلاده على الرد بقوة خلال المواجهة الأخيرة بدور المجموعات أمام سلوفينيا.

وأشار ستونز "أدرك أن الجماهير أصابها الإحباط، لكني أرى أن هناك علامات رائعة لنا لمواصلة الانطلاق ومواصلة التحسن".

وأضاف "إذا تمكنا من التحكم في مشاعرنا في هذه المباريات الكبيرة فهذه دلالة على فريق يمتلك روح النصر، ونريد أن نجعل الجميع يشعر بالفخر".

وأوضح "بذلنا قصارى جهدنا، ربما لم يكن الأداء المفضل للبعض لكننا واصلنا القتال من أجل زملائنا ومن اجل صدارة المجموعة".

وأشار "أعتقد أننا نعرف أنه كان بمقدورنا اللعب بشكل أفضل، كان بإمكاننا استغلال الكرة بشكل أفضل وصناعة المزيد من الفرص".

وختم بالقول "أنا شخص إيجابي ، دائما أنظر إلى الإيجابيات خلال المباريات وإلى الجوانب التي يمكننا تحسينها ، حصدنا نقطة من مباراة أمام فريق جيد، وتقدمنا إلى الأمام".

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