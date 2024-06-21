فيليب لام يشعر بقدر كبير من الرضا عن أجواء يورو 2024

المصدر: د ب أ

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استخلص فيليب لام مدير بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا نتائج إيجابية من تنظيم بلاده للبطولة القارية التي بدأت قبل أسبوع، لكن اللاعب السابق الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014 دعا إلى ضرورة تفهم احتمالات حدوث أي مشاكل بسيطة.

وقال لام لمحطة "ايه ار دي" التليفزيونية اليوم الجمعة: "بالطبع هناك أمور كان من الممكن إنجازها بشكل أفضل، أمور من الممكن ضبطها".

لكن بشكل عام، أبدى لام وفريقه المعاون "رضا تام" عن كيفية سير الأمور خلال يورو 2024.

وفي الأسبوع الأول من البطولة القارية، انتقد العديد من المشجعين الأجواء المحيطة بالسفر من وإلى ملاعب البطولة، وتشكك كثيرون في قدرة مدينة جيلسنكيرشن على وجه الخصوص على المشاركة في تنظيم مباريات البطولة.

وأوضح لام "حينما يتعلق الأمر بالدخول أو السفر ، ببساطة هناك الكثير من الأشخاص، ليس من الممكن دائما نقلهم في أقصر وقت ممكن، الجميع ينبغي ان يتفهم ذلك ، لا تعمل الأمور كلها بشكل مثالي حينما يحضر الكثير من الناس في نفس الوقت أو يرغبون في التنقل إلى مكان ما".

ورغم مشاكل الانتقالات، وصف أكثر من نصف المشجعين الألمان الأجواء بأنها حماسية ومبهجة.

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