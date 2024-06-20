الاتحاد الصربي يطالب بمعاقبة كرواتيا وألبانيا ويهدد بالانسحاب من بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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تطالب صربيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بمعاقبة كرواتيا وألبانيا بعد اتهام جماهيرهما بإطلاق هتافات كراهية خلال مباراتهما في بطولة أوروبا 2024 في هامبورج أمس الأربعاء.

وقال يوفان سورباتوفيتش الأمين العام للاتحاد الصربي إنه تم تقديم شكوى رسمية تزعم بأن مشجعي كرواتيا وألبانيا هتفوا "اقتل، اقتل، اقتل الصربي" خلال تعادلهما 2-2.

كما أنه هدد بأن صربيا، التي اتهمها اليويفا بسبب حوادث خلال هزيمتها أمام إنجلترا يوم السبت الماضي، قد تنسحب من البطولة.

ونقل موقع (بي.تي.سي) الصربي عن سورباتوفيتش قوله "بادئ ذي بدء، أود أن أشكر جماهيرنا على دعمها أمام إنجلترا وأتمنى أن نفوز على سلوفينيا.

"ما حدث فضيحة وسنطلب من اليويفا فرض عقوبات، حتى إذا كان ذلك يعني عدم مواصلة المنافسة. إذا لم يعاقبهم اليويفا فسنفكر في كيفية المضي قدما".

وأضاف سورباتوفيتش "لقد عوقبنا بسبب حالات معزولة وتصرف مشجعونا بشكل أفضل بكثير من الآخرين.

لقد عوقب أحد المشجعين بسبب إهانات عنصرية ولا نريد أن ينسب ذلك إلى الآخرين".

وتواجه صربيا سلوفينيا في المجموعة الثالثة في وقت لاحق اليوم الخميس.

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