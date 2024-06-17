سلوفاكيا تفجر مفاجأة بالفوز على بلجيكا في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجرت سلوفاكيا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز 1-صفر على بلجيكا اليوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وافتتح منتخب سلوفاكيا التسجيل بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق إيفان شرانز، وأخفق منتخب بلجيكا في إدراك التعادل رغم تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي.

واستطاعت بلجيكا هز شباك سلوفاكيا في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتلقت بلجيكا بذلك أول هزيمة تحت قيادة دومينيكو تيديسكو الذي تولى تدريب المنتخب في فبراير شباط 2023، إذ إنها الهزيمة الأولى لبلجيكا خلال 16 مباراة.

وحصدت سلوفاكيا بذلك أول ثلاث نقاط لها في المجموعة الخامسة التي شهدت في وقت سابق اليوم فوز رومانيا 3-صفر على أوكرانيا.

وتخوض بلجيكا مباراتها الثانية في المجموعة أمام رومانيا يوم السبت المقبل بينما تلتقي سلوفاكيا مع أوكرانيا يوم الجمعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز