المدرب هاسيك: التشيك تسعى لإيقاف رونالدو وصنع الذكريات

المصدر: رويترز

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قال إيفان هاسيك مدرب التشيك اليوم الاثنين إن المنتخب سيبدأ مشواره في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بمواجهة أحد المرشحين للقب وهو منتخب البرتغال، وإن لاعبيه سيتذكرون دائما مواجهة فريق كريستيانو رونالدو، أيا كان ما سيحدث في المباراة.

ولم يتعرض هاسيك للهزيمة كمدرب للمنتخب خلال تسع مباريات قاد فيها الفريق على فترتين، لكن هذا السجل سيواجه اختبارا صعبا غدا الثلاثاء أمام منتخب البرتغال الذي فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات.

وقال هاسيك للصحفيين "بالنظر إلى البرتغال، تجد أن لديهم عناصر تنتمي لأكبر الأندية، كما أنهم أبرز النجوم في تلك الأندية.

"لذا فالبرتغال بالطبع من المرشحين للفوز بهذه البطولة ونعلم ذلك قبل خوض مباراة الغد، لكننا نريد الفوز".

ولا يشعر هاسيك بأي أوهام بشأن مصدر التهديد الرئيسي في صفوف المنافس، إذ يشارك رونالدو في بطولة أوروبا للمرة السادسة، متصدرا قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 14 هدفا.

وقال هاسيك "نريد إبطال مفعول رونالدو، بالنسبة للاعبينا بشكل خاص، سيتذكرون هذه المواجهة طوال حياتهم.

"رونالدو أحد أفضل اللاعبين، وسيمكن للاعبينا قول إنهم لعبوا ضده، بل وربما ينجحون. سيكون هذا شيئا يتذكرونه طوال حياتهم".

ولا يعد منتخب البرتغال واحدا من أكثر الفرق شهرة في البطولة بسبب رونالدو فقط، إذ يضم عناصر بارزة أخرى أمثال برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا.

ويحظى قائد المنتخب التشيكي توماس سوتشيك لاعب وست هام، بخبرة كبيرة في مواجهة أمثال هؤلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سوتشيك "أعرف أن الفريق يمكنه الاعتماد علي، وعلى خبرتي. يمكنني مساعدتهم عند مواجهة أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن جميع اللاعبين شاركوا في بطولات أوروبا ويعرفون قوة هذه المسابقات".

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