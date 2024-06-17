هانلي مدافع اسكتلندا يدعو لتجاوز الأحزان والتركيز على مواجهة سويسرا

المصدر: د ب أ

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أكد جرانت هانلي مدافع منتخب اسكتلندا أن منتخب بلاده يتحتم عليه العودة إلى أسلوب لعبه الأساسي من أجل إحياء فرصه في التأهل في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) حينما يلاقي نظيره السويسري مساء الأربعاء.

وتعرض منتخب اسكتلندا لهزيمة قاسية 1 /5 أمام نظيره الألماني صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الجمعة الماضي.

وحقق منتخب اسكتلندا انتصارا وحيدا في أخر عشر مباريات واستقبلت شباكه 26 هدفا.

وقال هانلي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 32 عاما "يكون هناك فترات يسير فيه الأداء والنتائج بشكل جيد، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الأداء الدفاعي حينما لا تستقبل أهدافا، والإجابة بالنسبة لنا هي العودة إلى طريقة اللعب الأساسية، والتركيز على مكان وأسباب النجاح الذي حققناه في السابق".

وأشار "من وجهة نظر اللاعبين فإن عملنا الأساسي يأتي في ملعب التدريبات حيث يتحتم علينا القيام بأقصى ما في وسعنا من أجل التحسن".

وأوضح "المدرب عقد اجتماعات معنا الليلة الماضية لتجاوز ما حدث ووضعه خلف ظهورنا، والتطلع للمباراة القادمة".

وأكد "نتحدث عن اللعب في المستويات العليا، ونتحدث عن مواجهة فريق كبير... المباريات كبيرة ، إنها مناسبة كبيرة والجميع يرغب في اللعب في مثل هذه الليالي".

وختم بالقول "بالطبع ربما يوجد بعض التوتر الزائد، لكني لا أعتقد أنه عذر عن عدم ظهورنا بالمستوى المأمول".

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