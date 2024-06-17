أرضية جديدة لملعب تدريبات المنتخب السويسري في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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تقرر توفير مسطحات عشبية جديدة لملعب تدريب المنتخب السويسري لكرة القدم المشارك في بطولة أمم اوروبا "يورو 2024" في مدينة شتوتجارت الألمانية، على أن يعاود الفريق تدريباته على هذه الملعب اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك بعد صدور شكاوى من سوء أرضية الملعب.

وذكرت مدينة شتوتجارت والاتحاد السويسري اليوم الاثنين أن العشب الجديد، الذي سيتم نقله على متن عشرين شاحنة، سيوضع يومي الثلاثاء والأربعاء في ملعب فريق شتوتجارتر كيكرز، المنافس بدوري الدرجة الرابعة.

وبمجرد موافقة الاتحاد السويسري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على العشب الجديد، سيعود الفريق للتدريب على الملعب عقب المباراة أمام المنتخب الاسكتلندي المقرر إقامتها الأربعاء.

وبسبب سوء حالة أرضية الملعب الرئيسي لتدريبات المنتخب السويسري، تدرب الفريق اليوم الاثنين على ملعب فريق شتوتجارت، المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا)، وسيكرر نفس الأمر غدا الثلاثاء.

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