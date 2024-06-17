مارتن آدم لاعب المجر يعلق على المنشورات الساخرة من بنيته الجسدية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يميل لاعبو كرة القدم في الوقت الحالي إلى الوزن القليل والرشاقة لمواكبة متطلبات اللعبة، لذا لم يتفاجأ المهاجم المجري مارتن آدم برؤية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من بنيته الجسدية الكبيرة بشكل غير معتاد بالنسبة للاعبين، حتى لو تجاوز البعض الحدود.

وشارك آدم من مقعد البدلاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرتها المجر 3-1 أمام سويسرا في كولن يوم السبت الماضي في بطولة أوروبا 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وأثارت مشاركة آدم ضجة عبر الإنترنت بين المشجعين الذين فوجئوا برؤية لاعب يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات ويبلغ وزنه نحو 86 كيلوجراما يركض على أرض الملعب.

وظهر مهاجم أولسان هيونداي أيضا حليق الرأس وبلحية حمراء كبيرة، ليطلق عليه "الفايكنج المجري".

وقال آدم (29 عاما) في مؤتمر صحفي بمقر المنتخب أمس الأحد "المنشورات؟ بالطبع وصلني منشور أو اثنان، عادة ما أضحك عليها.

"ولدت هكذا، وهذا هو شكل جسدي. لا أقول إنني كنت بهذا الحجم الكبير عندما ولدت، لكنها بنيتي الجسدية. الأمر يتعلق بعلم الوراثة - ولا أستطيع تغيير ذلك".

وكانت العديد من المنشورات إيجابية، إذ سرعان ما أصبح آدم من العناصر المفضلة لدى الجماهير في البطولة بعد ظهوره القصير في المباراة.

ويأمل مشجعو المجر في أن يتمكن اللاعب من تعزيز رصيده الذي يتضمن ثلاثة أهداف بقميص المنتخب، عبر المباراة القادمة المقررة أمام ألمانيا يوم الأربعاء المقبل، إذ تسعى المجر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ بطولة أوروبا 2016.

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