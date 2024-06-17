توفير مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس مجانا لجماهير بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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نصح المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع في ألمانيا، الذي يبذل كل ما في وسعه لحماية المشجعين من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، الجماهير بارتداء واقي للشمس خلال مشاهدة مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم لكن حاليا يبحث معظمهم عن مأوى من الأمطار الغزيرة.

وبالنسبة للعدد الهائل من الجماهير التي تتدفق إلى عشر مدن في جميع أنحاء ألمانيا، قد لا تكون مستحضرات الوقاية من الشمس على رأس قائمتهم عندما يتعلق الأمر بحزم الأمتعة للسفر نظرا لأنها متاحة بالمجان.

ويمكن لأي شخص يصل للملاعب أو يستمتع بالأجواء في مناطق المشجعين الكبيرة في كل مدينة مضيفة، أن يساعد نفسه باستخدام واقي الشمس من أماكن توزيعه.

وفي منطقة المشجعين في لايبزيج والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 15000 متفرج، تم إنشاء مظلتين كبيرتين لتوفير الحماية من الشمس والأمطار أيضا.

وتتوفر أيضا مياه الشرب مجانا في مناطق المشجعين، وبالإضافة إلى مشاهدة المباريات على شاشات عملاقة كما يمكن للمشجعين الاستمتاع بالترفيه الموسيقي.

وقالت إنجي باوليني، رئيسة المكتب الاتحادي الذي أطلق حملة "بطولة أوروبا 2024 آمنة ضد الأشعة فوق البنفسجية"، إن "الأشعة فوق البنفسجية تشكل خطرا على الصحة غالبا ما يتم الاستهانة به.

"هناك قاعدة بسيطة للحماية الشخصية الجيدة من الأشعة فوق البنفسجية: تجنب التعرض للشمس وتغطية الرأس واستخدام كريم الحماية من أشعة الشمس".

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