حارس المنتخب الإسباني يخضع لجراحة في المعصم بعد نهاية يورو 2024

المصدر: د ب أ

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يخضع أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم، لجراحة في المعصم عقب نهاية منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" ولكنه شدد على أن الإصابة لا ينبغي أن تسبب له أي مشكلة خلال منافسات البطولة.

وقال سيمون في مؤتمر صحفي :" لا يوجد شيء يمنعني من اللعب حيث قمت بإثبات هذا طوال الموسم. لا أريد أن أعطي الإصابة أهمية حتى نهاية اليورو لأنني أركز على ذلك".

وكان سيمون يعاني من مشكلات بالمعصم منذ فترة، ولكنه لم يكن يريد أن يدخل في تفاصيل الإصابة قبل مواجهة المنتخب الإسباني لنظيره الإيطالي، حامل اللقب، يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال :" كل شيء يمكن توضيحه بعد اليورو".

ويعد سيمون متخصصا في التصدي لركلات الجزاء، ويمكن أن يكون ذو قيمة للمنتخب الإسباني في الأدوار الاقصائية إذا تأهل المنتخب إلى تلك الأدوار.

وتصدى سيمون لركلة جزاء من برونو بيتكوفيتش في أول مباراة للمنتخب الإسباني في اليورو أمام كرواتيا، وتصدى لثلاث ركلات من أصل أربع في الموسم الماضي من الدوري الإسباني مع أتلتيك بلباو.

وقال عن تصديه لركلات الجزاء :" أفكر في الزاوية التي سيسدد فيها المنافس الكرة، وأحاول أن أتصدى لها. لا يوجد أي أمر غامض".

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