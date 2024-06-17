حمى كرة القدم تصبح مصدر إلهام لأوبرا غير عادية في ألمانيا

المصدر: رويترز

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لا يمكن الشعور بحمى كرة القدم في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا داخل الملاعب المزدحمة وساحات المدن فحسب، بل أيضا في الأجواء الأقل صخبا لدار الأوبرا.

وعلى ضفاف نهر إلبه في هامبورج، إحدى المدن المضيفة للبطولة، يتم بيع إنتاج جديد للأوبرا يسمى "فوسبال أوبر" (أوبرا كرة القدم) لعشاق الرياضة والموسيقى.

ويعيد العمل الذي أخرجه إنكين راهاردت إنشاء ملعب كرة قدم والتفاعلات الفوضوية بين اللاعبين والحكم والكرة، ويمزج هتافات المشجعين مع الألحان التقليدية وأغاني البوب.

وبطبيعة الحال تستمر الأوبرا 90 دقيقة: زمن المباراة.

وقال راهاردت في ليلة مزدحمة أخرى في مكان أوبرنلوفت (أوبرا لوفت) في الجزء الحديث من ثاني أكبر مدينة في ألمانيا: "العلاقة بين كرة القدم والأوبرا مثالية.

"القاعة مليئة بالضجيج والناس سعداء ويتعرفون على حركات كرة القدم ويربطون ذلك بالموسيقى العاطفية للأوبرا ويقضون أمسية رائعة".

* ‭'‬مزيج كبير من كل شيء‭'‬

‬تتراوح الأغاني من نشيد دوري أبطال أوروبا إلى "نيسون دورما" لجياكومو بوتشيني - مع مشاركة كبيرة من المتفرجين الذين يرتدون القبعات والأوشحة الملونة.

وقالت المغنية فريجا ساندكام، التي تلعب دور الحكم، مازحة إن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو الحد من صوتها الأوبرالي العادي وتعلم كيفية "توزيع" أغاني كرة القدم بدلا من ذلك. وأضافت "إنه مزيج كبير من كل شيء، وأنواع مختلفة".

وقالت إحدى السيدات إنها تمكنت أخيرا من إحضار زوجها العاشق لكرة القدم إلى الأوبرا، بينما أشاد آخرون بالاندماج الخيالي بين ثقافات الترفيه.

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