مدرب إنجلترا: الفوز بصعوبة على صربيا جيد لروح الفريق

المصدر: رويترز

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قال جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي إن الجهود الدفاعية التي بذلها فريقه في شوط ثان متوتر ليفوز 1-صفر على صربيا ستعود بالنفع على الفريق الذي يسعى للذهاب إلى أبعد ما يمكن في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وبدأ منتخب إنجلترا، وصيف بطل النسخة الماضية والمدجج بالمواهب، المباراة بقوة وتقدم بعد 13 دقيقة بهدف سجله لاعب الوسط جود بلينجهام بضربة رأس متقنة.

لكنه سمح لصربيا التي تحسنت كثيرا في الشوط الثاني بالعودة إلى أجواء المباراة لكنها نادرا ما بدت قريبة من التعادل.

وقال ساوثجيت "أنا سعيد لأننا كنا مضطرين لإظهار وجه مختلف، كان علينا أن نظهر قدرتنا على الصمود والدفاع عن منطقتنا لأنني أعتقد أن هذا يبني روحا هائلة لنا كفريق.

"خارت قوى فريقنا بعض الشيء وهذا لم يفاجئني بسبب قلة مشاركة الكثير من اللاعبين لمدة 90 دقيقة... أعتقد أن بمقدورنا أن نكون أكثر كفاءة في طريقة لعب الشوط الأول، وهو ما قد يساعدنا".

وقال ساوثجيت إن إنجلترا لا تزال فريقا في مرحلة انتقالية، دون لاعبين كبار أمثال قلب الدفاع هاري مجواير المصاب، ولاعب الوسط جوردان هندرسون، الذي تقرر استبعاده من بطولة أوروبا، بالإضافة إلى وجود العديد من اللاعبين الذين يفتقرون للخبرة.

وقال "لا يزال الفريق في طور التكوين. يتوقع الجميع أن نفوز بسهولة. ينتظرنا الكثير من العمل الشاق.

"نفتقر إلى بعض الأمور، نبحث عن أفضل الحلول. مررنا بمرحلة معقدة جدا، لكن روح الفريق كانت بادية للعيان الليلة وسنتطور انطلاقا من تلك النقطة".

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