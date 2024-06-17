بلينجهام عاشق "البيتلز" سعيد بغناء الجماهير له

المصدر: رويترز

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قال جود بلينجهام إن جماهير إنجلترا غنت له أغنية فريق البيتلز "يا جود!" وكانت الموسيقى تطرب أذنيه بعد أن منحت ضربة رأس مبكرة للاعب الوسط الفوز 1-صفر لفريقه على صربيا في مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في بطولة أوروبا لكرة القدم أمس الأحد.

وحصل لاعب ريال مدريد (20 عاما) على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن ضبط إيقاع معظم اللعب الهجومي لإنجلترا وحظي بتشجيع من جماهير منتخب بلاده في ملعب أوف شالكه.

وقال بلينجهام في مؤتمر صحفي "أستمع إلى فريق البيتلز كثيرا. ذوقي في الموسيقى قديم بعض الشيء. أستمتع حقا باللعب أمام جماهير إنجلترا. إنها تجربة مختلفة بالنسبة لي لأنه من الواضح أنني ألعب في الخارج. لذلك عندما أتمكن من سماع جمهور إنجليزي مرة كل بضعة أشهر، فأنا أستمتع بذلك حقا.

"إنهم يمنحونني الكثير من التقدير والكثير من الحب. وأحاول أن أرد ذلك من خلال أدائي وطاقتي على أرض الملعب".

واستمتع بلينجهام بموسمه الأول الرائع مع ريال مدريد باختياره أفضل لاعب في الدوري الإسباني، كما سجل 19 هدفا لمساعدتهم على الفوز باللقب بفارق عشر نقاط عن منافسه المباشر، وساعد الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15.

وأمس، تسبب في مشاكل لم تنته لمدافعي صربيا الذين لجأوا إلى أداء بدني قوي لمحاولة السيطرة عليه.

وأضاف بلينجهام "شعرت بثقة كبيرة عند دخولي المباراة. لم أستطع الانتظار للعب مثل هذه البطولة المذهلة مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين. لذلك أعتقد أنه يمكنك أن ترى أنني كنت أستمتع بأدائي وأردت أن أترك تأثيرا.

"أردنا حرمانهم من الاستحواذ على الكرة لأنني أعتقد أننا أردنا بناء الطاقة للجماهير للوقوف خلف الفريق. عندما تكون شرسا، فإن ذلك يساعد حيث تحاول أن تكون أكثر شراسة بدون الكرة أيضا.

"نعم لقد تلقيت بعض الضربات لكنني أعتقد أنه شيء اعتدت عليه نوعا ما خلال العامين الماضيين. يتعلق الأمر بمحاولة الرد بالطريقة الصحيحة. أعتقد أنني تعاملت مع ذلك جيدا خلال المباراة".

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