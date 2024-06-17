كرواتيا وألبانيا في مباراة مصيرية بالمجموعة الثانية

المصدر: رويترز

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تحتاج كرواتيا وألبانيا للفوز في مباراتهما بعد غد الأربعاء عقب خسارتهما أمام الفريقين الأبرز في المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم، وذلك لإنطلاق مشوارهما ومنحهما الأمل في التقدم بالبطولة.

وتتمتع كرواتيا بتاريخ حافل في كأس العالم لكنها لم تفعل ذلك أبدا في بطولة أوروبا وبدأت محاولتها الأخيرة بهزيمة مخيبة للآمال 3-صفر أمام إسبانيا.

وتشارك ألبانيا في ثاني بطولة كبرى لها فقط وقد قدمت أداء جديرا بالثقة أمام إيطاليا حاملة اللقب في مباراتها الافتتاحية وتقدمت مبكرا قبل أن تخسر 2-1.

ويحتاج الفريقان لنقاط مباراتهما الثانية على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج إما للمنافسة على المركزين المؤهلين للدور الثاني من دور المجموعات أو لتعزيز فرصهما في أن يكونا أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويحتاج زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا لأداء أكثر شراسة وسرعة من فريق يفتقد للجودة-- من لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش (38 عاما) في آخر بطولة كبيرة له على الأرجح للمدافع يوسكو جفارديول (22 عاما) في بداية مسيرته الدولية.

وقال داليتش عن المباراة التي وصفها الإعلام الكرواتي بالمصيرية "نعلم ما سنواجهه. أمامنا مباراتان صعبتان. الأمر لم ينته بعد. هدفنا التأهل عن المجموعة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

"كل شيء لا يزال في أيدينا وتحت سيطرتنا. نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل.. الأمر متروك لي لتغيير الأمور والإشارة للعيوب وعدم التفكير كثيرا في مباراة إسبانيا".

ورغم النظر له على أنه فريق صغير، تصدر المنتخب الألباني مجموعته في التصفيات على حساب منتخبات مثل جمهورية التشيك وبولندا ولم يشارك في البطولة للبحث عن المزيد من الأرقام.

وسيحاول البرازيلي سيلفينيو مدرب ألبانيا الحفاظ على انضباط فريقه قبل الانقضاض على كرواتيا مثلما فعل أمام إيطاليا بهدف بعد 23 ثانية وكاد أن يتعادل مرة أخرى في النهاية عندما فشل بصعوبة في إدراك التعادل.

وقال سيلفينيو "لقد رأيت منتخبات أخرى في هذه البطولة. إذا حاولت التنافس معها بقوة فسيسجلون خمسة أو ستة أهداف في مرماك. إنها المرة الثانية فقط لنا في بطولة أوروبا. لدينا لاعبون شبان جيدون جدا، لكن الأمر ليس سهلا".

ويمثل الجناح الأيمن ياسر أساني التهديد الرئيسي لألبانيا في المباراة الأولى لها أمام كرواتيا.

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