الجماهير تشكو من فوضى وزحام في وسائل المواصلات عقب مباراة إنجلترا وصربيا

المصدر: رويترز

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اشتكى المشجعون من اضطرابات السفر الطويلة وازدحام القطارات بعد مباراة إنجلترا وصربيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في جلسنكيرشن أمس الأحد والتي اجتذبت عشرات الآلاف للمدينة الواقعة غرب ألمانيا والتي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وانتظرت الجماهير عربات القطار المتاحة لنقلهم من المحطة المزدحمة بالقرب من ملعب أرينا أوف شالكه حتى وقت متأخر من الليل، وفقا لصحيفة فرانكفورتر روندشاو اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قطارات ومحطات مكتظة بالمشجعين الذين تدافعوا بكثافة.

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "انتهت المباراة قبل الساعة 11 مساء بقليل. ثلاث ساعات للسفر بالترام والقطار إلى دوسلدورف التي تبعد أقل من 50 ميلا. إنه أمر سيء بشكل مذهل".

وقالت الشرطة المحلية إن مغادرة المشجعين كانت "منظمة إلى حد كبير"، لكنها اعترفت بوجود اختناقات في بعض المحطات بسبب العدد الكبير من الضيوف.

وقال متحدث باسم سلطات المدينة لرويترز "هذا أمر طبيعي. إذا جاء 60 ألف شخص دفعة واحدة فلا يمكنهم توقع المغادرة في غضون عشر دقائق".

وتحيط بجلسنكيرشن المراكز الحيوية الأكبر في كولن ودورتموند ودوسلدورف. وظل العديد من المشجعين الوافدين لألمانيا في تلك المدن، مما أدى للضغط على شركة السكك الحديدية المحلية دويتشه بان لنقلهم إلى هناك ثم العودة.

وقالت دويتشه بان إنها ومشغلون محليون مختلفون عملوا على زيادة سعة القطارات بما في ذلك خط خاص يمتد بين جلسنكيرشن والمدن القريبة منها.

وتتوقع ألمانيا أن يحضر 2.7 مليون شخص المباريات في الملاعب في جميع أنحاء البلاد ونحو 12 مليون شخص في مناطق المشجعين للمشاهدة خارج الملاعب.

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