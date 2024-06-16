هولندا تقلب الطاولة على بولندا بفوز صعب في يورو 2024 بألمانيا

المصدر: د ب أ

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قلب منتخب هولندا (الطواحين) الطاولة على منافسه منتخب بولندا، لينتزع فوزا صعبا بنتيجة 1/2 اليوم الأحد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024التي تستضيفها ألمانيا.

لم يحافظ منتخب بولندا على تقدمه بهدف سجله آدم بوكسا في الدقيقة 16 بضربة رأس بعد ركنية من زميله بيوتر زيلينسكي قائد الفريق، في غياب النجم الأول روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

وأدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة 29 بهدف كودي جاكبو مهاجم ليفربول بتسديدة قوية غير مدافع بولندا مسارها إلى الشباك.

وفي الدقيقة 83 سجل فاوت فيجهورست الهدف الثاني لهولندا بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا لممفيس ديباي.

وانتزع منتخب الطواحين أول ثلاث نقاط محققا فوزا ثمينا قبل مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الثانية يوم 21 يونيو، بينما سيلعب منتخب بولندا ضد النمسا في نفس اليوم.

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