لوكاكو المتألق تميمة حظ بلجيكا في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق روميلو لوكاكو رقما مذهلا بعد إهداره سلسلة من الفرص في تعادل بلجيكا من دون أهداف أمام كرواتيا مما أدى إلى خروجها مبكرا من كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر لكنه يعود إلى الحدث الكبير في بطولة أوروبا على أمل محو تلك الذكريات.

لعب لوكاكو، وهو نصف جاهز، 53 دقيقة في مباريات بلجيكا الثلاث في قطر ولا يقع اللوم عليه في مسيرتها الكارثية في ​​دور المجموعات، لكنها كانت نقطة ضعف بالنسبة للاعب (31 عاما) الذي استعاد مستواه من حينها ليقدم أداء مذهلا بقميص المنتخب الوطني الأول.

وسيقود تشكيلة منتخب بلجيكا أمام سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة في فرانكفورت غدا الاثنين بعد تسجيله 17 هدفا في 11 مباراة مع المنتخب الوطني منذ كأس العالم.

ويشمل هذا العدد أربعة أهداف في غضون 27 دقيقة في مرمى أذربيجان في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للبطولة. كان أفضل هدافي تصفيات بطولة أوروبا 2024 برصيد 14 هدفا.

ورغم أنه لم يكن دائما قادرا على الوصول إلى أعلى مستوى مع الأندية في المواسم القليلة الماضية، فلا يمكن إيقاف لوكاكو عندما يرتدي قميص بلجيكا.

ولوكاكو هو أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 85 هدفا خلال 115 مباراة دولية خاضها منذ عام 2010 يليه إيدن هازارد في القائمة برصيد 33 هدفا.

كانت السنوات الست الأولى من مسيرة لوكاكو الدولية عادية إذ سجل 11 هدفا في 42 مباراة دولية لكن منذ عام 2016 أضاف 74 هدفا خلال 73 مباراة.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الإنترنت "أهدافه تتحدث عن نفسها لكن هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة له. فهو يعرف بالضبط متى يجب أن يمرر الكرة إذا كان ظهره للمرمى أو إذا كان بإمكانه الالتفاف والتسديد نحو المرمى بنفسه".

وأضاف "إنه خطير في الكثير من المواقف، وليس فقط في الكرات الثابتة والعرضيات. في الثلث الأخير من الملعب، لا يمكن التنبؤ به ويصعب الدفاع أمامه. لا أعتقد أن العديد من المدافعين سيختارون الدفاع ضده".

يقول تيديسكو، الذي تولى المسؤولية خلفا لروبرتو مارتينيز في فبراير شباط 2023 في أعقاب الإخفاق في كأس العالم ولم يخسر في 15 مباراة التي أدارها منذ تولي منصبه مع بلجيكا، إن لوكاكو له تأثير إيجابي خارج الملعب أيضا.

وقال "لا شك في أهميته خارج الملعب لأنه يعرف الكثير من اللاعبين، وخاصة الشبان، الذين يمكنه الاهتمام بهم ويصبح مرشدا لهم.

"إنه يهتم بأشياء كثيرة، ويعتني بأشياء كثيرة في غرفة تبديل الملابس، مما يجعله شديد الأهمية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز