كان يعترف بعدم جاهزيته التامة رغم هدفه في اسكتلندا

المصدر: د ب أ

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رغم تسجيله هدفا خلال فوز منتخب ألمانيا الكاسح 5 / 1 على اسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، اعترف إيمري كان، نجم منتخب (الماكينات)، بأنه لم يكن لائقا للعب بنسبة 100%.

وقرر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، استدعاء قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للقائمة النهائية للفريق في البطولة المقامة حاليا بألمانيا والمكونة من 26 لاعبا، يوم الأربعاء الماضي، ليحل محل أليكسندر بافلوفيتش، الذي تم استبعاده بداعي المرض.

وتحدث كان /30 عاما/ للصحفيين خلال تواجده بمعسكر الفريق بولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد عن كواليس استدعاء ناجلسمان له لقائمة المنتخب الألماني، حث قال "لقد فاتتني المكالمة الأولى. ثم أرسل لي رسالة عبر الواتساب. ثم اتصلت به ولم يرد ثم عاود الاتصال بي مرة أخرى".

أشار كان إلى أنه كان يجلس على مائدة الإفطار في المنزل مع زوجته عندما جاءت مكالمة ناجلسمان، التي أبلغه خلالها باستدعائه للقائمة أخيرا.

أوضح النجم الألماني المخضرم، الذي أحرز الهدف الخامس لمنتخب بلاده في اللقاء الافتتاحي لأمم أوروبا 2024 بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء "لقد كانت زوجتي سعيدة للغايةا"، رغم إلغاء إجازتهما التي كانت مقررة في إسبانيا.

وأقر كان، الذي كان ضمن فريق بوروسيا دورتموند الذي خسر أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو الجاري، بأنه لم يحافظ على لياقته البدنية منذ ذلك الحين. لكنه لم يكن يريد أن يبلغ ناجيلسمان بذلك.

وصرح كان وهو مبتسما " قلت على الفور إنني مستعد، رغم أنني لم أقم بأي شيء لمدة 10 أيام".

وبعد نجاحه في تعزيز قدرات المنتخب الألماني أمام اسكتلندا في المباراة التي استضافتها مدينة ميونخ بعد نزوله لأرض الملعب، من المحتمل أن يلعب كان أيضا مع الفريق في مباراته ضد المجر في شتوتجارت يوم الأربعاء القادم بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة.

وسئل كان أيضا عن مدرب دورتموند الجديد نوري شاهين، الذي كان يعمل مساعدا للمدرب، قبل أن يصبح المدير الفني للفريق مؤخرا خلفا لإدين ترزيتش، الذي تقدم باستقالته.

وأوضح كان، وهو ألماني من جذور تركية مثل شاهين: "أنا سعيد للغاية من أجل نوري. لدي علاقة جيدة جدا معه، هذا صحيح. إنه مدرب رائع. وسيساعدنا بالتأكيد أكثر".



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