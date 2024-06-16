روسي مدرب المجر: لن يرشحنا أحد للفوز على ألمانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي



يعترف ماركو روسي مدرب منتخب المجر أن كثيرا من الناس لا يتوقعون فوز فريقه على ألمانيا صاحبة الضيافة في مباراته الثانية في بطولة أوربا 2024 لكرة القدم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لكنه رغم ذلك يرى أن بوسع لاعبي فريقه تجاوز تأثير الهزيمة أمام سويسرا أمس السبت.

وقال المدرب الإيطالي بعد هزيمة فريقه 3-1 أمام سويسرا في كولن "بالنسبة لمباراة ألمانيا لن يراهن أحد على فوزنا مطلقا."

وأشار روسي إلى أن ثلاثة أو أربعة فقط من لاعبي فريقه قدموا الأداء المتوقع في مواجهة سويسرا رغم أن تحسن الأداء في الشوط الثاني عزز الآمال بعد ذلك.

ورشحت المجر لتكون الحصان الأسود للدورة عقب تألقها في التصفيات ومسيرة خالية من الهزيمة استمرت في 14 مباراة متتالية توقفت بعد هزيمة واحدة وكانت أمام أيرلندا خلال الاستعداد للبطولة الحالية.

لكن المنتخب السويسري تفوق في الشوط الأول أمس وأصبح موقف المجر صعبا بينما يسعى للصعود لدور 16.

وسيلتقي المنتخب المجري مع نظيره الألماني في شتوتجارت الأربعاء المقبل قبل أن يواجه اسكتلندا في شتوتجارت أيضا يوم الأحد التالي.

وقال المدرب روسي "لذا بداية من اليوم الأمر يبدو مستحيلا لكن وكما أظهرنا في البطولة السابقة عندما خسرنا 3-صفر أمام البرتغال (في المباراة الأولى) فإننا بعد ذلك تعادلنا مع فرنسا وكنا على بعد ست دقائق من التأهل لدور 16 على حساب ألمانيا.

"لكن منتخب ألمانيا فريق مختلف الآن وهذا ليس فقط بسبب فوزه 5-1 على اسكتلندا، فقد سبق وقلت في مقابلات إن ألمانيا هي أبرز المرشحين للتتويج باللقب."

وبالتأكيد فإن المجر يمكن أن تشعر بتفاؤل بالنظر إلى مسيرتها قبل ثلاثة أعوام عندما تعادلت مع فرنسا 1-1 بعد الخسارة بثلاثة أهداف أمام البرتغال ثم التقدم 2-1 على ألمانيا قبل أن يحرز ليون جوريتسكا هدف التعادل قبيل النهاية لتتراجع المجر للمركز الأخير في المجموعة وتودع البطولة مبكرا.

كما يمكن أن تشعر المجر بالارتياح أيضا بناء على حقيقة أن أفضل ثلاثة فرق في المركز الثالث ستصعد لدور 16 وهو ما حدث لأوكرانيا في الدورة الماضية في 2020 رغم أن رصيدها كان ثلاث نقاط.

لكن المجر في الوقت نفسه لا يمكنها تحمل تكرار ما تعرضت له في الشوط الأول أمام سويسرا عندما تفوقت الأخيرة عليها بوضوح نتيجة دقة تمريراتها وسرعة لاعبيها.

وقال مدافع المجر أدم لانج "خلال الاستراحة حصلنا على فرصة للتعافي واستعادة الهدوء والتفكير فيما حدث طوال الشوط الأول وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها.

"وشكلنا خطورة أكبر خلال الشوط الثاني."

وستكون المجر أيضا بحاجة للمزيد من قائدها الشاب دومينيك سوبوسلاي الذي لم يقدم الكثير أمام سويسرا رغم مشاركته في تهيئة هدف فريقه الذي حمل توقيع زميله بارناباس فارجا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز