موراتا ورودري جاهزان لقيادة إسبانيا أمام إيطاليا في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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سيكون القائد ألفارو موراتا ورودري، نجما منتخب إسبانيا، جاهزين لقيادة الفريق خلال لقائه المرتقب مع منتخب إيطاليا يوم الخميس القادم في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا.

وتعرض الثنائي لإصابة بسيطة خلال فوز إسبانيا 3 / صفر على كرواتيا، أمس السبت، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة، ليضطرا للخروج من ملعب المباراة.

وقال موراتا في تصريحات صحفية عقب اللقاء "سأكون جاهزا لمواجهة إيطاليا. لقد كانت مجرد كدمة".

من جانبه، صرح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني "كان رودري متعبا، وعانى من شد عضلي ولكن الأمر ليس سيئا. نأمل أن يكون الجميع لائقا للمباراة القادمة".

يذكر أن منتخب إسبانيا، المتوج باللقب أعوام 1964 و2008 و2012، يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا (حامل اللقب) المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب انتصاره الصعب 2 / 1 على ألبانيا في الجولة الأولى أمس أيضا.

ويصعد متصدر ووصيف المجموعة للأدوار الإقصائية في المسابقة، فيما ينتظر صاحب المركز الثالث التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست بالدور الأول، لحسم موقفه من الصعود لمرحلة خروج المغلوب.

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