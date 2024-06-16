مدرب إسبانيا يطالب لاعبيه بالمزيد بعد الفوز الكبير على كرواتيا في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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رغم الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي في مستهل مبارياته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا بألمانيا، لكن لويس دي لا فوينتي، مدرب الفريق طلب من لاعبيه "إبقاء أقدامنا على الأرض).

وكشر منتخب إسبانيا عن أنيابه مبكرا، عقب انتصاره الضخم 3 / صفر على منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022، أمس السبت، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي إيطاليا (حامل اللقب) وألبانيا.

ويتصدر منتخب إسبانيا، الذي يتقاسم قمة قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أوروبا مع نظيره الألماني بثلاثة ألقاب لكل منهما، ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الإيطالي، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2 / 1 على ألبانيا بالجولة ذاتها في نفس اليوم.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "بعد 5 أيام، لدينا مباراة مهمة ضد إيطاليا، لذا بالطبع سنفكر في ذلك. يتبغي علينا أن نبقى هادئين، هدفنا لا يزال بعيدا جدا. يجب علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض".

وفي المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، لم يواجه منتخب إسبانيا أي تهديد حقيقي من جانب كرواتيا، التي اعتقدت أنها قلصت الفارق في الدقيقة 80 بعد أن حصل برونو بتكوفيتش على ركلة جزاء تصدى لها أوناي سيمون، حارس مرمى إسبانيا، لكنه استعاد الكرة مجددا ليهز الشباك.

لكن الهدف ألغي بداعي قيام إيفان بيريسيتش، الذي مرر لبيتكوفيتش الكرة قبل تسجيله الهدف، بوضع قدمه في منطقة الجزاء قبل أن يتم تنفيذ ركلة الجزاء، التي تصدى لها سيمون.

أشار دي لا فوينتي إلى أنه "سعيد للغاية" بأداء فريقه، "وسعيد أيضا بشكل خاص لكل من عمل بجد".

وشدد المدرب الإسباني: "لدينا رغبة عارمة في العمل الجاد والتحسن، وكذلك نطمح لتطوير أداءنا في اللقاءات المقبلة".

ويعتبر المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس الأمم الأوروبية في تلك النسخة، حيث سبق أن توج باللقب أعوام 1964 و2008 و2012، كما بلغ الدور قبل النهائي في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020).

ويستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره الإيطالي حامل اللقب يوم الخميس القادم في الجولة الثانية للمجموعة، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بمواجهة منتخب ألبانيا في 24 حزيران/يونيو الجاري.

من جانبه، صرح فابيان رويز، نجم منتخب إسبانيا، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق في مرمى كرواتيا "من المهم حقا أن نبدأ البطولة بالحصول على النقاط الثلاث لأن ذلك يمنحنا دفعة من الثقة".

واستدرك قائلا "لا أعرف ما إذا كنا المرشحون أم لا للفوز باللقب، لكننا سنقاتل حتى النهاية. سنبذل أقصى الجهد لكي نصبح أبطالا".

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