مدرب إيطاليا: كنا مهملين أمام ألبانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لاعبيه بعد فوز الفريق الباهت 2 / 1 على منتخب ألبانيا، أمس السبت، في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا.

وصرح سباليتي /65 عاما/ عقب المباراة التي أقيمت بمدينة دورتموند: "حتى عندما أتيحت لنا الفرصة لفرض سيطرتنا على المباراة، كنا بطيئين للغاية ولم نتسم بالشراسة الكافية".

أضاف المدرب الإيطالي "في بعض الأحيان نحب أنفسنا أكثر من اللازم. نكتسب ميزة ولا نستفيد منها. لقد كنا مهملين للغاية".

وبادر نديم بايرامي بالتسجيل لمنتخب ألبانيا، مسجلا أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا بعد مرور 23 ثانية على انطلاق اللقاء، ليوجه صدمة مبكرا لـ(حامل اللقب).

وتسببت رمية تماس نفذها فيديريكو ديماركو في اهتزاز شباك المنتخب الإيطالي سريعا، بعدما مرر الكرة بالخطأ إلى بايرامي، الذي أحرز هدف ألبانيا في اللقاء.

وقال فيدريكو تشييزا، مهاجم منتخب إيطاليا "هذا سيجعلنا نتعلم درسا. لقد استعدنا اتزاننا من جديد وفرضنا سيطرتنا على اللقاء وجعلناه يسير في اتجاه مختلف".

وقلب منتخب إيطاليا الطاولة على نظيره الألباني، بعدما أحرز أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا هدفين في الدقيقتين 11 و16 على الترتيب، لكن كان من الممكن أن يتعادل المنتخب الألباني بسهولة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

وشدد سباليتي: "لقد رأينا الكثير من الأشياء الجيدة، لكن ينبغي على اللاعبين الظهور بشكل أفضل. إذا ظلوا بهذا المستوى، فهم ليسوا جيدين".

أشار المدرب المحنك الذي تولى تدريب منتخب إيطاليا منذ سبتمبر من العام الماضي، عقب قيادته نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022 / 2023 للمرة الأولى منذ عام 1990 "كنا نظن أننا أفضل مما كنا عليه بالفعل في مواقف معينة".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على كرواتيا أمس أيضا في الجولة الأولى للمجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز