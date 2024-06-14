لا مفاجآت في تشكيلة ألمانيا وروبرتسون قائد اسكتلندا سيبدأ المباراة

المصدر: رويترز

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لم تكن هناك أي مفاجآت في تشكيلة ألمانيا لمباراتها الافتتاحية في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها أمام اسكتلندا اليوم الجمعة إذ أشرك المدرب يوليان ناجلزمان نفس الفريق الذي لعب في آخر مباراة ودية الأسبوع الماضي.

وقد اعتمد على خبرة حارس المرمى مانويل نوير وكذلك توني كروس والقائد إيلكاي جندوجان في خط الوسط.

وسيعمل كاي هافرتس كمهاجم وحيد مع فلوريان فيرتس وجمال موسيالا على الجناحين بينما يستهل الألمان محاولتهم للفوز بأول لقب كبير لهم منذ عقد.

وبالنسبة لاسكتلندا، سيتصدر آندي روبرتسون التشكيلة كقائد للفريق للمباراة 50 بعد أن تغلب على مخاوف الإصابة في التدريبات قبل أيام وعلى الرغم من معاناته من مشكلة في الكاحل لعدة أشهر.

وحصل المدافع على الضوء الأخضر للمشاركة في دفعة كبيرة لفريق المدرب ستيف كلارك الذي يسعى لتجاوز دور المجموعات في بطولة كبرى لأول مرة.

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وفيما يلي تشكيلة ألمانيا واسكتلندا:

ألمانيا: مانويل نوير، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، يوزوا كيميش، كاي هافرتس، توني كروس، جمال موسيالا، فلوريان فيرتس، ماكسيميليان ميتلشتاد، إيلكاي جندوجان (القائد)، روبرت أندريش.

اسكتلندا: أنجوس جون، أنتوني رالستون، آندي روبرتسون (القائد)، سكوت مكتوميناي، كيران تيرني، جون ماكجين، كالوم ماكجريجور، تشي آدامز، رايان كريستي، جاك هندري، رايان بورتيوس.

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