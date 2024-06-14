إغلاق جزء من منطقة مشجعي يورو 2024 في برلين بسبب حقيبة ظهر مشبوهة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أجزاء من منطقة المشجعين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في برلين، لفترة اليوم الجمعة، بسبب حقيبة ظهر مشبوهة.وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في منطقة المشجعين في البرلمان الألماني ، الرايخستاج، حيث تم القبض على مالك حقيبة الظهر المشتبه به وفحصه.

وتم تمشيط المنطقة القريبة من الحقيبة المشبوهة وتطويقها . وذكرت الشرطة أنها لم تجد شيئا وتم فتح المنطقة للجماهير مرة أخرى.

وجاءت الواقعة قبل المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا التي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ووجهت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية، شكرها لشرطة برلين على تحركهم السريع، في إطار العملية الأمنية الكبيرة التي تقوم بها الشرطة الألمانية لتأمين البطولة التي تستمر لمدة شهر

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز