بيكفورد: على المنتخب الإنجليزي أن يستمتع بالضغوط كونه من بين المرشحين للتتويج بيورو 2024

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتعين على منتخب بلاده أن يستمتع بالضغط كونه ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن حارس مرمى إيفرتون يشارك للمرة الرابعة في بطولة كبرى، كما أنه الحارس الأساسي في التشكيل الذي يعتمد عليه جاريث ساوثجيت المدير الفني.

وشارك بيكفورد /30 عاما/ في 61 مباراة دولية وحافظ على ثقة ساوثجيت بعدما تألق في البطولات الثلاث التي شارك فيها مع المنتخب الإنجليزي.

وكان بيكفورد جزءا من الفريق الذي وصل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2018، ونهائي يورو 2020 ودور الثمانية في مونديال 2022 بقطر.

وبتواجد لاعبين أمثال جود بيلينجهام وفيل فودين وهاري كين، يعد المنتخب الإنجليزي واحدا من أبرز المنتخبات المرشحة لنيل اللقب في المباراة النهائية التي ستقام ببرلين يوم 14 تموز/يوليو المقبل.

وقال :"لم يكن هناك أي ضغوط علينا في روسيا في عام 2018".

وأضاف :"باعتبارك فريق كبير ومن النخبة يجب أن تواجه الضغوط. يجب ان تتعامل معها. وكونك أحد المرشحين، يجب أن تستمتع بهذا الضغط".

وأضاف :"من المثير دائما أن أكون جزءا من المنتخب الإنجليزي في بطولة كبرى. الكثير من العمل الجاد خلف الكواليس، يجب أن أقدم عروضا قوية مع فريقي، وأعتقد أنني فعلت هذا. لعبت 61 مباراة دولية وهو شرف كبير كما أنني أتواجد للمرة الرابعة في بطولة كبرى".

وكانت نتيجة آخر مباراة ودية للمنتخب الإنجليزي قبل البطولة، مخيبة للآمال حيث خسر بهدف نظيف أمام إيسلندا، مما يعني أن المنتخب الإنجليزي حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين فقط من آخر سبع مباريات.

ويرغب بيكفورد في تحسين الرقم ويشعر أن هذا سيكون ضروريا إذا أراد المنتخب الإنجليزي الذهاب بعيدا في البطولة المقامة بألمانيا.

وأضاف :"واجهنا بعض المنافسين الكبار".

وقال :" الحفاظ على نظافة الشباك هو المفتاح. للوصول إلى النهائي، للفوز ببطولة، يجب أن يكون لديك سجل جيد في الحفاظ على نظافة الشباك. أو كما يقول مارتين مارجيتسون، مدرب الحراس، الأصفار والآحاد تأخذك بعيدا".

وأردف :"بالنسبة لنا، الأمر متعلق بخروجنا بشباك نظيفة في أكبر عدد ممكن من المباريات، لأن الجميع يعلم القدرات التي نمتلكها في الهجوم".

وأضاف :" الشيء الأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالمباراة الأولى، والتأهل من المجموعة، التركيز في كل مباراة على حدة لأنه لا يمكنك النظر بعيدا".

وأكد :"هدف الجميع هو نيل اللقب، ولكن هذا يتطلب عملا كبيرا. لن يكون هناك شيء أكثر فخرا عن جلب الكأس إلى البلاد للجماهير ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز