ميونيخ تمتلئ بجماهير ألمانيا واسكتلندا قبل انطلاق بطولة أوروبا 2024

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استجابت الجماهير الألمانية اليوم الجمعة لنداء يوليان ناجلزمان مدرب المنتخب بأن "ترفع صوتها"، إذ احتشد المشجعون بالآلاف في ساحة مارينبلاتس في ميونيخ للاحتفال مع جماهير اسكتلندا وتوجهوا إلى منطقة مشجعين عملاقة قبل ساعات من المباراة بين المنتخبين في افتتاح بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وكان مشجعو اسكتلندا، الذين يرتدون الإزار الاسكتلندي، حاضرين بكثافة في وسط المدينة خلال الأيام الماضية، وتضمنت أنشطتهم العزف على مزمار القربة وترديد الأغاني والهتافات والتقارب مع السكان المحليين، كما دخل مشجعو ألمانيا في أجواء الإثارة وأبدوا فخرهم باستضافة البطولة واستعدادهم لدعم منتخبهم.

وقال بيني كونيل، وهو مطور برمجيات من مدينة شتوتجارت عمره 32 عاما "سعيد حقا بالبدء الآن وواثق من أننا سنشهد أجواء رائعة. أعتقد أن ألمانيا لن تستضيف بطولات كهذه سوى لمرات قليلة، لذلك نحن بحاجة لتحقيق أقصى استفادة".

وسافرت يوتا هوتسهيجه (54 عاما) عبر ألمانيا لتصل إلى منطقة المشجعين في ميونيخ في الحديقة الأولمبية بالمدينة ومتابعة المباراة الافتتاحية. وقبل ثماني ساعات من انطلاق المباراة، كان من الصعب العثور على مكان جيد أمام الشاشة العملاقة، علما بأن منطقة المشجعين تسع 25 ألف متفرج.

وقالت هوتسهيجه "أردت أن أكون هنا في المباراة الافتتاحية، لأشهد كل هذه الأجواء والبهجة. أنا مندهشة من مدى امتلاء المكان بالفعل".

وأحرزت ألمانيا أربعة ألقاب في كأس العالم وثلاثة ألقاب في البطولة الأوروبية، لكن سمعتها الممتازة في البطولتين تراجعت بشكل ملحوظ بعد مسيرة من الفشل المستمر منذ التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وخرجت ألمانيا من كأس العالم مرتين على التوالي من دور المجموعات، وهو أسوأ سجل لها في البطولة خلال أكثر من 80 عاما، كما ودعت النسخة السابقة من بطولة أوروبا من دور الستة عشر.

وتتطلع الجماهير إلى بداية جديدة وأمل جديد.

وقال فابيان شرودر، وهو مهندس عمره 33 عاما كان يتجول في منطقة المشجعين مرتديا قميص المنتخب الألماني وإزار اسكتلندي أحمر "هذا من أجل صنع علاقات جيدة".

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت ألمانيا قد تستعيد الأجواء الاحتفالية التي استمتعت بها عند استضافة كأس العالم 2006، قال "أتمنى. البلاد بحاجة إلى هذا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز