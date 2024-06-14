جيرو يتقمص دور الأب في منتخب فرنسا ويسعى لمحو خيبة 2016

المصدر: رويترز

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تبنى أوليفييه جيرو دور الأب في منتخب فرنسا ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، إذ يسعى لمحو خيبة الأمل التي تسببت فيها الهزيمة في نهائي نسخة عام 2016 التي استضافتها فرنسا.

وسينهي المهاجم البالغ من العمر 37 عاما مسيرته الدولية بنهاية البطولة التي تستضيفها ألمانيا وسينتقل للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم عبر الانضمام إلى لوس أنجليس، لكنه يرغب أولا في تعويض خسارة فرنسا أمام البرتغال قبل ثمانية أعوام في نهائي بطولة أوروبا.

وقال جيرو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أنا مفعم بالحماس والحنين والرغبة. الهدف الرئيسي هو تقديم أفضل أداء ممكن في البطولة.

"الهزيمة في نهائي نسخة 2016 لا تزال عالقة في ذهني. هذه هي البطولة التي أحلم بالفوز بها".

وربما يلعب جيرو، الذي سجل 57 هدفا خلال 133 مباراة دولية، دورا من مقعد البدلاء في مباريات فرنسا بدور المجموعات، علما بأنه بدأ بطولات سابقة ضمن البدلاء لكنه اختتم مشواره ضمن الأساسيين.

وقال جيرو "هذا جزء من قصة مسيرتي في فترات معينة، حينما لا يكون أمامي أي بديل، كنت على مقاعد البدلاء في أرسنال في نهاية فترتي هناك، وكذلك في نهاية مشواري مع تشيلسي، لكنني دائما كنت أعود.

"الشيء الأكثر أهمية هو الحفاظ على حالة ذهنية جيدة. استعرضت هذا في 2018 (في كأس العالم) عندما استطعت قلب الأمور. حالتي الذهنية بقيت كما هي، مع رغبة في تقديم شيء للفريق عبر أي دور يمنحه المدرب لي.

"أيا كان دوري، سأقدم كل ما لدي وأستمتع بكل لحظة، خاصة أنها ستكون البطولة الأخيرة لي".

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، وصف كيليان مبابي زميله جيرو بأنه أب لمنتخب فرنسا.

وقال جيرو مازحا "على الأقل لم يقل إنني جد. هو أمر صحيح أنني أقوم بشيء ما من دور الأخ الأكبر لمن هم أصغر مني سنا.

"لكنني لا أشعر بأن هذا خارج عن المألوف معهم. في رأيي، أنا أصغر من عمري. أميل إلى الضحك معهم، وأقدر اختيارهم للموسيقى حتى لو لم يكن لدينا بالضرورة نفس الأذواق".

وتستهل فرنسا مبارياتها في المجموعة الثالثة بمواجهة النمسا في دوسلدورف يوم الاثنين المقبل.

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