قبل انطلاقة «يورو 2024».. لاعبو الدنمارك يرفضون زيادة أجورهم للمساعدة في دعم اللاعبات

المصدر: رويترز

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‬قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الجمعة إن اللاعبين في الدنمارك رفضوا زيادة أجورهم الخاصة بالمشاركة مع المنتخب، من أجل ضمان حصول اللاعبات على أجور أساسية متساوية مع أجورهم.

وكان الاتحاد الدنمركي يتطلع إلى ضمان المساواة في الأجور بين منتخبي الرجال والسيدات لكن لاعبي الفريقين لم يؤيدوا استقطاع أموال من فريق الرجال لدفع أجور اللاعبات.

وتوصل اللاعبون ورابطة اللاعبين المحترفين ونقابة عمالية للاعبي كرة القدم في الدنمارك، إلى خطة تقضي برفض اللاعبين زيادة أجورهم على أن يحصل اللاعبون واللاعبات على أجور أساسية متساوية نظير المشاركة الدولية.

ويسمح تقليص التغطية التأمينية لمنتخب الرجال بنسبة 15 في المئة برفع قيمة التغطية التأمينية لمنتخب السيدات بنسبة 50 في المئة ولمنتخب الشباب تحت 21 عاما بنسبة تزيد على 40 في المئة.

وسيدخل الاتفاق الجديد مع الاتحاد الدنماركي، ومدته أربعة أعوام، حيز التنفيذ بعد بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة

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