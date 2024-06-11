المئات يرحبون بمنتخب إيطاليا لدى وصوله ألمانيا للمشاركة في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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استقبل المئات منتخب إيطاليا حامل لقب بطولة اليورو عند وصوله إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 حيث يتطلع لتجاوز أزمات عديدة.

وكان نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر ميلان من أوائل اللاعبين الذين نزلوا من الطائرة في مطار دورتموند قبل توجه الفريق إلى معسكره في إيزرلون مساء الإثنين.

وغاب باريلا عن مباراتين وديتين أمام تركيا والبوسنة بسبب إصابة عضلية مما يثير الارتباك قبل بطولة أوروبا.

لكن قبل السفر إلى ألمانيا أكد لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا "أثق أن حالته تحت السيطرة".

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في بطولة أوروبا بمواجهة ألبانيا يوم السبت قبل أن يلعب ضد إسبانيا وكرواتيا في المجموعة الثانية القوية.

ويغيب عن منتخب إيطاليا عددا من لاعبيه بسبب الإصابة مثل فرانشيسكو أتشيربي وجورجيو سكالفيني ودومينيكو بيراردي، بينما يغيب ساندرو تونالي بسبب تورطه في قضية المراهنات.

وتبقى قضية تونالي من الفضائح التي ستواجهه إيطاليا في مساعيها للوصول إلى المباراة النهائية في برلين مثلما فعلت عام 2006 عندما فازت بكأس العالم للمرة الرابعة في ألمانيا.

وقبل بطولة أمم أوروبا، فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي في 2022.

كما أثار رحيل المدرب روبرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 إلى السعودية ضجة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بخلاف مشكلة الإساءات العنصرية تجاه أتشيربي.

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