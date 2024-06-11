فرنانديز: السلبية المحيطة بالبرتغال علامة على التوقعات المرتفعة من الجماهير

المصدر: رويترز

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قال برونو فرنانديز إن الانتقادات التي أعقبت هزيمة البرتغال 2-1 أمام كرواتيا يوم السبت الماضي كانت انعكاسا لتوقعات الجماهير المرتفعة قبل بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وفازت البرتغال بكافة مبارياتها العشر في التصفيات لكن استعداداتها للبطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو لم تكن مثالية بعد خسارتها أمام سلوفينيا وكرواتيا في المباراتين الوديتين الأخيرتين.

وقال فرنانديز لاعب الوسط للصحفيين أمس الاثنين "لا أريد أن يعتقد أحد أننا وصلنا إلى هذه النقطة معتقدين أن كل شيء قد تم انجازه وليس هناك ما يمكن تحسينه.

"هناك دائما جوانب للتحسين. لأكون صادقا أحب قليلا من هذه السلبية حول المنتخب الوطني،‭' ‬الفريق لم يعد جيدا بعد الآن‭'‬، ‭'‬لا يزال هذا ليس ما نريده‭'‬.

"أحب ذلك لأنه علامة على أن الناس يتوقعون منا الكثير ويريدون المزيد من المنتخب الوطني. هذا يعني أننا نحن اللاعبون الذين نمثل البلاد لدينا الجودة لتقديم المزيد. نحن نعلم ذلك ولدينا طموح لتقديم المزيد والأفضل".

وستلعب البرتغال مع أيرلندا في آخر مباراة ودية لها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتبدأ البرتغال مشوارها في بطولة أوروبا 2024 ضمن المجموعة السادسة أمام جمهورية التشيك قبل مواجهة تركيا وجورجيا.

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