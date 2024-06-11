اليويفا سيُكرم الألماني بكنباور في حفل افتتاح بطولة أوروبا 2024

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه سيُكرم القائد والمدرب الراحل لمنتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم فرانز بكنباور في حفل افتتاح بطولة أوروبا 2024 في ملعب ميونيخ يوم الجمعة المقبل.

وقاد بكنباور، أحد أعظم لاعبي منتخب بلاده، ألمانيا الغربية للفوز ببطولة أوروبا عام 1972 وكأس العالم عام 1974 قبل أن يفوز بكأس العالم مرة أخرى كمدرب عام 1990.

وتوفي بكنباور في يناير كانون الثاني الماضي عن عمر يناهز 78 عاما.

وسيشهد حفل الافتتاح حمل زوجة بكنباور، هايدي، كأس هنري ديلوناي - كأس البطولة- إلى جانب قائدي ألمانيا الحائزين على بطولة أوروبا برنارد ديتز ويورجن كلينسمان.

وقال اليويفا في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا سيضمن "انعكاس كافة ألقاب ألمانيا الثلاثة في بطولة أوروبا".

ومقر الاحتفال هو أيضا ملعب بايرن ميونيخ، النادي الذي لعب له بكنباور لأكثر من عقد من الزمان وفاز بثلاثة كؤوس أوروبية متتالية من 1974 إلى 1976.

وسيقام الحفل قبل المباراة الافتتاحية لألمانيا في البطولة ضد اسكتلندا في المجموعة الأولى.

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