ساوثجيت يقول إنه قد يرحل في حال عدم فوز إنجلترا ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا إن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا قد تكون فرصته الأخيرة للفوز بلقب كبير مع بلاده بعد استمراره في منصبه منذ 2016.

وقاد ساوثجيت (53 عاما) إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 وقادها أيضا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وارتبط ساوثجيت مدرب ميدلسبره السابق بتدريب مانشستر يونايتد لكنه قال في وقت سابق إنه يركز بشكل كامل على المنتخب الوطني. وينتهي عقده مع إنجلترا في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقال ساوثجيت لصحيفة بيلد الألمانية "إذا لم نفز، ربما لن أكون هنا بعد الآن. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة. أعتقد أن نحو نصف مدربي المنتخبات الوطنية يرحلون بعد البطولة، هذه هي طبيعة كرة القدم الدولية.

"أنا هنا منذ نحو ثماني سنوات، وكنا قريبين من بعضنا البعض. لذلك أعلم أنه لا يمكنك الاستمرار في الوقوف أمام الجماهير والقول‭'‬أريد البقاء لمزيد من الوقت من فضلكم‭'‬ لأنه في مرحلة ما الجمهور يفقد الثقة في رسالتك.

"إذا أردنا أن نكون فريقا رائعا وأريد أن أكون مدربا كبيرا، فعليك أن تنجح في اللحظات الكبيرة".

وتبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا يوم الأحد المقبل قبل اللعب مع الدنمرك وسلوفينيا.

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