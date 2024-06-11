كروس: ألمانيا تشعر بالضغط قبل خوض بطولة أوروبا على أرضها

المصدر: رويترز

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قال توني كروس لاعب خط وسط منتخب ألمانيا اليوم الثلاثاء إن الفريق المضيف يشعر بالضغط لتقديم أداء جيد خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكن عليه الشعور بالفخر لخوض بطولة كبيرة على أرضه.

وتستهل ألمانيا مشوارها في بطولة أوروبا يوم الجمعة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى أمام اسكتلندا في ميونيخ، قبل مواجهة المجر وسويسرا.

وقال كروس (34 عاما)، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الأول من يونيو وسيعتزل اللعب بعد البطولة، إن هناك ضغطا على الفريق المضيف لتقديم أداء جيد بعد عقد دون تحقيق أي لقب دولي كبير.

لكنه حث زملائه في الفريق على الاستمتاع بالمناسبة النادرة للكثير من لاعبي كرة القدم والمتمثلة في خوض بطولة كبيرة في بلدهم.

وأبلغ كروس مؤتمرا صحفيا "في كل بطولة على أرضنا هناك ضغط، الأمر حتى أكثر خصوصية.

"تحصل على رد فعل فوري، سواء إيجابيا أو سلبيا.

"لدينا مسؤولية كبيرة فيما يخص الأجواء التي ستسود البلاد خلال الأسابيع القليلة القادمة. نعلم ما يتمحور حوله الأمر ولكن من دواعي الفخر الشديد والسعادة أن نخوض هذه البطولة".

وقال "كم لاعب يمكنه المشاركة في بطولة على أرضه؟".

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