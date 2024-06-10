كين: تشكيلة إنجلترا تملك ما يكفي من الخبرة للنجاح في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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يخوض جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتشكيلة لم يسبق لنصفها المشاركة في بطولة كبرى، لكن القائد هاري كين يرى أن كل لاعب بالفريق يستحق مقعده والفريق يملك ما يكفي من الخبرة للنجاح في ألمانيا.

وكان هاري مجواير، خاض 63 مباراة دولية، وجاك جريليش (36 مباراة دولية) بين المستبعدين بعد تقليص تشكيلة ساوثجيت إلى 26 لاعبا يشاركون في البطولة التي تقام بين 14 يونيو إلى 14 يوليو

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية "أعتقد أن لدينا أكثر مما يكفي من الخبرة، خاصة الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في بطولتين أو ثلاث. سيكون هناك دائما لاعبون جدد يستحقون الوجود هنا.

"بالنسبة للاعبين الذين تم استبعادهم، من المحزن أن نراهم يرحلون لكن في النهاية هذا ما يحدث عندما تلعب مع إنجلترا. يتعين على المدرب اتخاذ قرارات صعبة.

"كل لاعب يستحق أن يكون هنا. هنا هذا ما قلناه. كل شخص يجلب شيئا مختلفا للفريق وسنحتاج إلى كافة اللاعبين 26 إذا أردنا أن ننجح".

وعانى مهاجم بايرن ميونيخ كين من إصابة في الظهر قرب نهاية الموسم، لكنه عاد للمشاركة في فوز إنجلترا على البوسنة والهرسك الأسبوع الماضي وفي الخسارة 1-صفر أمام أيسلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال كين عن لياقته البدنية "أنا بخير. كانت الخطة بالنسبة لي المشاركة لمدة 60 دقيقة ضد أيسلندا. لقد كان معسكرا جيدا حقا بالنسبة لي شخصيا.

"خضت أسبوعيا جيدا من التدريبات ، و30 دقيقة (ضد البوسنة والهرسك)، ثم بضعة أيام أخرى من التدريب، ثم 60 دقيقة ضد أيسلندا. أشعر أنني مستعد حقا وفي مستوى جيد".

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة أوروبا 2024 يوم 16 يونيو بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة.

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