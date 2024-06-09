"ميتروفيتش" الهداف التاريخي يحمل طموحات صربيا في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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يقود ألكسندر ميتروفيتش هداف فريق الهلال السعودي أحلام منتخب صربيا في النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وتدرج ميتروفيتش /29 عاما/ بين صفوف ناشئي بارتيزان بلجراد الصربي ومنه انطلق إلى أندرلخت البلجيكي ثم ثماني سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز تنقل خلالها بين ناديي نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وفي صيف العام الماضي فاجأ المهاجم الصربي الكثيرين بانتقاله من فولهام إلى الهلال السعودي بصفقة ضخمة تجاوزت 50 مليون يورو، علما بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ 28 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

ويملك ميتروفيتش خبرة دولية كبيرة ويعد ركيزة أساسية بصفوف منتخب صربيا منذ ظهوره الأول مع الفريق في يونيو 2013 تحت قيادة المدرب سينيسيا ميهايلوفيتش.

وخاض مهاجم الهلال السعودي 89 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 57 هدفا، وشارك في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، بينما يستعد لظهوره الأول مع صربيا في بطولات اليورو.

ويعتبر ألكسندر ميتروفيتش أيضا القائد الثاني لمنتخب صربيا خلف زميله دوشان تاديتش نجم فناربخشة التركي، بينما يعد الهداف التاريخي لمنتخب صربيا الذي يقوده المدرب المحلي دراجان ستويكوفيتش.

وطوال مسيرته حقق المهاجم الصربي نجاحات بارزة للغاية، فقد توج بلقب الدوري الصربي مع بارتيزان بلجراد في موسم 2013/2012 بخلاف لقبي الدوري وكأس السوبر البلجيكي مع أندرلخت في عام 2014.

كما توج النجم الصربي مع فريق نيوكاسل يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب) في عام 2017، بخلاف القاب السوبر والدوري والكأس في السعودية بقميص الهلال هذا الموسم.

وعلى المستوى الدولي حقق ميتروفيتش بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاما مع منتخب بلاده في عام 2013، وحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفاز نجم الهلال السعودي بجوائز فردية أخرى مثل أفضل لاعب في الدوري الصربي موسم 2013/2012 وهداف الدوري البلجيكي في موسم 2015/2014، وأفضل لاعب صربي ثلاث مرات في أعوام 2018 و2022 و2023، وهداف دوري أمم أوروبا مرتين في 2019/2018 و2023/2022.

وفاز ميتروفيتش أيضا بجائزة هداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مرتين في 2020 و2022، وجائزة لاعب الشهر في نفس المسابقة 4 مرات، إضافة لجائزة أفضل لاعب في موسم 2022/2021.

ويدخل ألكسندر ميتروفيتش أجواء بطولة يورو 2024 بحالة فنية جيدة حيث سجل 38 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة محلية وقارية بقميص الهلال السعودي هذا الموسم.

ويأمل ميتروفيتش أن يكون ظهوره الأول في بطولة اليورو موفقا ساعيا لعبور الدور الأول، حيث تنتظره اختبارات فنية قوية في المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، والدنمارك بطل يورو 1992 وسلوفينيا التي تسجل حضورها الثاني بعد غياب دام 24 عاما.

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