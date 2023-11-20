غادر الملعب باكياً.. إصابة خطيرة لنجم برشلونة في الركبة

المصدر: رويترز

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تعرض بابلو جافي نجم برشلونة لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة إسبانيا و جورجيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

واضطر جافي لمغادرة الملعب باكيا وهو يمسك بركبته طغت على الفوز بالنسبة لمدرب المنتخب الإسباني لويس ديلا فوينتي.

وأبلغ ديلا فوينتي مؤتمرا صحفيا "إنها لحظة عصيبة جدا بالنسبة لجابي وبرشلونة والمنتخب ولي، يبدو وكأننا خسرنا المباراة".

وقال "هذا الوجه القبيح لكرة القدم. أشعر بالأسى الشديد. لننتظر الفحوصات لتأكيد حجم الإصابة لكن هذا الفوز يترك مرارة في حلقي كما لم يفعل أي انتصار من قبل في حياتي".

وافتتحت إسبانيا التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة بعد ركلة حرة من توريس من الجهة اليسرى وصلت لروبن لو نورمان الذي سجل هدفه الدولي الأول من ضربة رأس.

وأدركت جورجيا التعادل بعد ست دقائق عبر هجمة مرتدة سريعة وإنهاء من خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي الذي سدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس أوناي سيمون.

وتلقت إسبانيا ضربة أخرى بعد لحظات بمغادرة جافي لاعب وسط برشلونة الملعب باكيا بسبب إصابة في الركبة إثر احتكاكه بلاعب منافس.

وقال لو نورمان "لا يمكننا الاحتفال كما كنا نريد. إصابة جابي ضربة قوية، أشعر بالاستياء الشديد. لم تكن أفضل مبارياتي مع المنتخب، هناك أمور يمكن تحسينها".

ورغم ذلك استعادت إسبانيا تقدمها بعد عشر دقائق من الاستراحة بضربة رأس من توريس بعد تمريرة خوسيه لويس جايا العرضية من الجانب الأيسر.

وسيطرت إسبانيا على مجريات اللقاء في الشوط الثاني قبل أن يحرز لوخوشفيلي هدفا عكسيا بعد تمريرة عرضية من البديل الأمين جمال في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 3-1.

وقال توريس "إنه انتصار مهم في ختام مشوارنا بالتصفيات، لكننا نرحل بمشاعر متباينة بسبب إصابة جابي. لا نعرف حجم الإصابة لكننا نعرف أن جابي محارب ونعتقد أنها قد تكون خطيرة".

وبلغت إسبانيا بطولة أوروبا، المقامة في ألمانيا العام المقبل، للمرة 12 وتتطلع لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1964 و2008 و2012.

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