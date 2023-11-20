البرتغال تفوز على أيسلندا وتنهي مشوار تصفيات أمم أوروبا بالعلامة الكاملة

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه الأيسلندي 2 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

ونجح منتخب البرتغال، الذي ضمن التأهل للنهائيات التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل، في إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته العشر التي خاضها بالتصفيات، لينهيها في المركز الأول بالمجموعة برصيد 30 نقطة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب سلوفاكيا الذي قطع تذكرة العبور للنهائيات مع البرتغال، على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2/1.

وتقدم منتخب البوسنة عن طريق هدف عكسي سجله باتريك هروشوفسكي لاعب سلوفاكيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، لكن زميله روبرت بويجينك أدرك التعادل في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 71 سجل لوبومير شاتكا الهدف الثاني للمنتخب السلوفاكي.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد البوسنة عند تسع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب لوكسبمورج على مضيفه منتخب ليختنشتاين 1 / صفر.

وسجل جيرسون رودريجز هدف المباراة الوحيد لمنتخب لوكسمبورج في الدقيقة 69.





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