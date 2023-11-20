إسبانيا تفوز على جورجيا بثلاثية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب إسبانيا على ضيفه جورجيا 3 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله روبين لو نورماند في الدقيقة الرابعة، وتعادل منتخب جورجيا بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإسباني هدفين عن طريق فيران توريس في الدقيقة 55 ولوكا لوتشوشفيلي، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، تعادل منتخب اسكتلندا مع منتخب النرويج 3/3.

وسجل أهداف المنتخب الاسكتلندي جون ماكجين في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وليو أوستيجارد، لاعب منتخب النرويج، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 وستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 59.

فيما سجل أهداف المنتخب النرويجي آرون دونوم في الدقيقة الثالثة ويورجن ستراند لارسن في الدقيقة 20 ومحمد اليونسي في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وكان قد ضمن تأهله ليورو 2024 قبل هذه الجولة، كما رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

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