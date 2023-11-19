"سوبر هاتريك" لوكاكو يقود بلجيكا لاكتساح أذربيجان بتصفيات أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره الأذربيجاني 5 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين المنتخب البلجيكي بالفضل في الفوز لمهاجمه روميلو لوكاكو، الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك أذربيجان في الدقائق 17 و26 و30 و37، فيما سجل لياندرو تروسارد الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع المنتخب البلجيكي، الذي تأهل للنهائيات، رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن منتخب النمسا الذي تأهل معه إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد أذربيجان عند سبع نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب السويدي على نظيره الإستوني 2 / صفر.

وتقدم المنتخب السويدي عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إيميل فورسبرج الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل منتخب إستونيا المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة.



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