المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل منتخبا رومانيا وسويسرا رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا.

وتغلب المنتخب الروماني على مضيفه الإسرائيلي 2 / 1 السبت في الجولة التاسعة قبل الخيرة من المجموعة التاسعة، فيما تعادل المنتخب السويسري مع ضيفه كوسوفو 1/1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز المنتخب البيلاروسي على أندورا 1 / صفر.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا، في مدينة بودابست عاصمة المجر، فاز المنتخب الروماني على مضيفه الإسرائيلي 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب رومانيا جورجي بوسكاس ويانيس هاجي في الدقيقتين العاشرة و63، فيما سجل هدف المنتخب الإسرائيلي ايران زاهافي في الدقيقة الثانية

وشهدت المباراة طرد فالنتين ميهايلا لاعب المنتخب الروماني في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل لنهائيات يورو 2024، فيما توقف رصيد المنتخب الإسرائيلي عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب السويسري مع ضيفه منتخب كوسوفو 1/1.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله روبن فارجاس في الدقيقة 47 وتعادل منتخب كوسوفو عن طريق محمد هيساني في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، ليضمن هو الآخر التأهل ليورو 2024، كما رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه منتخب أندورا 1 / صفر.

ويدين المنتخب البيلاروسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دينيس لابتيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب البيلاروسي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس قبل الأخير، وتوقف رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز السادس الأخير.

اقرأ أيضاً:

هولندا تتأهل إلى بطولة أوروبا بفوزها على أيرلندا في أمستردام

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخها بفوزها على جبل طارق 14-0

تأهل رومانيا وسويسرا ليورو 2024 رسميا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز