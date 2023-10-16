تأهل إسبانيا وتركيا واسكتلندا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز جابي هدفا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ليقود إسبانيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بعد الفوز 1-صفر على النرويج في أوسلو الأحد.

وتأهلت إسبانيا إلى بطولة أوروبا قبل جولتين على النهاية ومعها اسكتلندا التي ضمنت تأهلها أيضا عن المجموعة الأولى.

وصعدت تركيا أيضا إلى النهائيات بفوزها 4-صفر على ضيفتها لاتفيا لتضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة الرابعة.

وضمن فوز إسبانيا تأهلها مع اسكتلندا في المركزين الأول والثاني ولكل منهما 15 نقطة من ست مباريات في المجموعة الأولى بينما تملك النرويج عشر نقاط في المركز الثالث من سبع مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز