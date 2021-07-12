جونسون يستنكر تعرض بعض لاعبي إنجلترا لإساءة عنصرية

المصدر: رويترز

استنكر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين تعرض بعض لاعبي المنتخب الانجليزي لكرة القدم لإساءة عنصرية بعد هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي اللندني الليلة الماضية.

وبعد تعرض ثلاثة لاعبين سود للإساءة بعد إهدارهم ركلات الترجيح التي حسمت نتيجة المباراة قال جونسون عبر تويتر "المنتخب الانجليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واللاعبون الثلاثة هم ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وانتهى وقتا المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 قبل اللجوء لركلات الترجيح التي جاءت لصالح الفريق الإيطالي الزائر (3-2) ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية.

وقال المنتخب الانجليزي عبر تويتر "نشعر بالاشمئزاز لأن بعض لاعبي فريقنا الذين بذلوا كل جهد مستطاع من أجل الفريق هذا الصيف تعرضوا لإساءة عنصرية عبر الانترنت بعد مباراة الليلة".

ووصف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم هذه الإساءة العنصرية بأنها "سلوك مقزز" وغير مقبول.

وأضاف الاتحاد في بيان "سنقوم بكل ما نستطيع لدعم اللاعبين الذين تعرضوا للإساءة وفي نفس الوقت سنطالب بأقصى عقوبة على المسؤولين عن ذلك".

وقالت شرطة لندن إنها على علم بهذه الإساءة وإنها ستتحرك وستتخذ الإجراءات المطلوبة.

وأكدت شرطة العاصمة في بيان "لن نتسامح إزاء هذا الأمر وسيتم التحقيق فيه".

وقالت وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتل "أشعر بالاشمئزاز لتعرض بعض اللاعبين الانجليز الذين قدموا الكثير لبلادنا خلال الصيف الحالي لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت وزيرة الداخلية في الشهر الماضي قالت إنها لا تؤيد اللاعبين الذين ينحنون احتجاجا على المظالم العرقية قائلة إنه "تصرف سياسي".

وقال موقع تويتر إنه حذف أكثر من ألف تغريدة وأوقف بصفة دائمة عددا من الحسابات عقب الإساءة العنصرية "الكريهة" التي وجهت إلى لاعبي المنتخب الانجليزي.

وقال متحدث باسم تويتر "خلال 24 ساعة الأخيرة.. حذفنا على وجه السرعة أكثر من ألف تغريدة وأوقفنا بصفة دائمة عددا من الحسابات بسبب انتهاك قواعدنا".

وأضاف المتحدث "وسنستمر في التدخل واتخاذ الإجراءات لدى اكتشاف أي تغريدات أو حسابات تخالف سياساتنا".

واستنكر ريو فرديناند مدافع منتخب انجلترا السابق هذه الإساءة العنصرية ووصفها بأنها تصرف "مشين" كما وصف من قاموا بها بأنهم "فئران جهلاء وجبناء".

وبعث نادي أرسنال برسالة دعم للاعبه ساكا في حين عبر مانشستر يونايتد في رسالة على تويتر عن دعمه واعتزازه بلاعبه راشفورد.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز