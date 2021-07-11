إنجلترا تجري تعديلا وحيدا وإيطاليا تحافظ على نفس التشكيل

المصدر: د ب أ

أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم تغييرا وحيدا على تشكيلة فريقه التي ستواجه المنتخب الإيطالي بعد قليل في المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقرر ساوثجيت استبعاد ساكا من التشكيل الأساسي واستبداله بكيران تريبير في خطوة تبدو أنه سيعتمد على اللعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، والتي استخدمها من قبل مرة واحدة عندما واجه المنتخب الإنجليزي نظيره الألماني في دور الستة عشر.

كما لم يتواجد فيل فودين، الذي لم يتدرب بالأمس مع المنتخب الإنجليزي، في تشكيل الفريق.

من جهة أخرى،أبقى روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي على تشكيل الفريق الذي بدأ به مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الإسباني.

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