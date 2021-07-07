السماح بدخول 1000 مشجع إيطالي إلى لندن لحضور نهائي أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرةالقدم، عن السماح بسفر ألف مشجع من إيطاليا إلى لندن لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم والمقرر لها يوم الأحد المقبل، مع إعفائهم من الخضوع لقواعد الحجر الصحي المطبقة في بريطانيا .

ويمكن للجماهير أن تأتي في رحلات طيران خاصة من ميلان أو روما، كما يجب عليهم مراعاة قواعد السلامة الصارمة ويمكنهم قضاء 12 ساعة فقط في العاصمة الإنجليزية.

وسوف يتعين على الجماهير أيضا الخضوع لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل مغادرتهم إنجلترا، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة خمسة أيام عند عودتهم إلى إيطاليا.

كانت الجماهير الإيطالية المقيمة في المملكة المتحدة وأيرلندا، هي فقط من كان بمقدورها حضور مباراة منتخب بلادها أمس أمام إسبانيا، والتي فاز بها الفريق بركلات الترجيح.

وتم توفير 6500 تذكرة مماثلة لإيطاليا في المباراة النهائية أمام الفائز من الدنمارك أو إنجلترا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز